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У квітні курс долара почне
зростати на кілька копійок за...

У квітні курс долара почне зростати на кілька копійок за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:47

У квітні курс долара почне зростати на кілька копійок за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це кореспонденту повідомив генеральний директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Дивися повний текст У квітні курс долара почне зростати на кілька копійок за день – експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:48

Т.е. до апреля чтоли, когда гривна укреплялась, мы не покупали газ в Европе ? ))) Может еще и проценты НБУ не выплачивал и тело долгов ? )) Есперды.. Этот ресурс просто копипаст любого негатива про украинское.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:19

Какое отношение имеет генеральный директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко к закупках газа, макроэкономическим расчетам? В области чего он есть икспертом?
edgar_po
 
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