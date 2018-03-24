Про це кореспонденту повідомив генеральний директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст У квітні курс долара почне зростати на кілька копійок за день – експерт.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:47
У квітні курс долара почне зростати на кілька копійок за...
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Дивися повний текст У квітні курс долара почне зростати на кілька копійок за день – експерт.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:48
Т.е. до апреля чтоли, когда гривна укреплялась, мы не покупали газ в Европе ? ))) Может еще и проценты НБУ не выплачивал и тело долгов ? )) Есперды.. Этот ресурс просто копипаст любого негатива про украинское.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:19
Какое отношение имеет генеральный директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко к закупках газа, макроэкономическим расчетам? В области чего он есть икспертом?
Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:04
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