Про це кореспонденту повідомив генеральний директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст У квітні курс долара почне зростати на кілька копійок за день – експерт.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:47
У квітні курс долара почне зростати на кілька копійок за...
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Дивися повний текст У квітні курс долара почне зростати на кілька копійок за день – експерт.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 00:48
Т.е. до апреля чтоли, когда гривна укреплялась, мы не покупали газ в Европе ? ))) Может еще и проценты НБУ не выплачивал и тело долгов ? )) Есперды.. Этот ресурс просто копипаст любого негатива про украинское.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:19
Какое отношение имеет генеральный директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко к закупках газа, макроэкономическим расчетам? В области чего он есть икспертом?
Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:04
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:49
«...предполагалось, что как раз февраль-март доллар будет колебаться вверх-вниз, поэтому в апреле как раз курс доллара начнет немножко идти вверх»
Этот "Иксперд" вообще график видел за февраль-март? Только последний лгун может его трактовать как "колебания вверх-вниз". Доллар за этот период похудел почти на 2 гривны! Что же тогда называется падением доллара?
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