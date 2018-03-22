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Понад 50 тис. власників Volkswagen надумали через суд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 04:41
Пропонуємо до обговорення:
У Високий суд Лондона подали груповий позов проти компанії Volkswagen, яку звинувачують у тому, що вона фальсифікувала показники рівня викиду в атмосферу шкідливих речовин.
Дивися повний текст Понад 50 тис. власників Volkswagen надумали через суд отримати компенсацію
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 04:41
Вот это нормальный ход. А Горохов нас ещё свинорылами обзывал. Да мы тут все(вместе с кассирами атб) сынки в сравнении.
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