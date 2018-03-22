RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Понад 50 тис. власників
Volkswagen надумали через суд...

Понад 50 тис. власників Volkswagen надумали через суд...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 04:41

Понад 50 тис. власників Volkswagen надумали через суд...

Пропонуємо до обговорення:
У Високий суд Лондона подали груповий позов проти компанії Volkswagen, яку звинувачують у тому, що вона фальсифікувала показники рівня викиду в атмосферу шкідливих речовин.

Дивися повний текст Понад 50 тис. власників Volkswagen надумали через суд отримати компенсацію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81105
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 04:41

Вот это нормальный ход. А Горохов нас ещё свинорылами обзывал. Да мы тут все(вместе с кассирами атб) сынки в сравнении.
Дядя Дима
 
Повідомлень: 263
З нами з: 29.11.16
Подякував: 150 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На пенсії в березні направлено понад 30 млрд гривень
R2 » Пон 26 бер, 2018 13:51
2 115
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 14:09
Puente
Творець Twitter: «Через 10 років біткойн стане єдиною...
R2 » Суб 24 бер, 2018 09:29
5 254
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 09:44
airmax78
Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі 1 ... 5, 6, 7
R2 » Сер 21 бер, 2018 17:13
63 4494
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 13:50
warlamp
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.