RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня зарплата в лютому в
Донецькій області становить...

Середня зарплата в лютому в Донецькій області становить...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:25

Середня зарплата в лютому в Донецькій області становить...

Пропонуємо до обговорення:
Порівняно з попереднім місяцем, тобто січнем 2018 року, середній рівень оплати праці збільшився на 0,2%, порівняно з лютим 2017 року – на 23,8%.

Дивися повний текст Середня зарплата в лютому в Донецькій області становить 8402 грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81106
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:25

Вот просто иногда невмоготу хочется посмотреть... КАК они считают???
"Основная задача правительства в том, чтобы помочь богачам запустить руки в наши карманы" Бакминстер Фуллер
"Я наблюдаю за реальными действиями правительства, а не за тем, что они обещают, и реагирую соответственно" - Р. Кийосаки
Дилетант
Аватар користувача
 
Повідомлень: 745
З нами з: 18.01.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень -...
R2 » П'ят 23 бер, 2018 20:13
7 399
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 07:47
p_a_l
Китайці почали буріння в Полтавській області 1, 2, 3
R2 » Вів 13 бер, 2018 15:42
29 1641
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 15:59
Ratatui
Первинні реєстрації уживаних авто в лютому вперше за...
R2 » Пон 12 бер, 2018 11:21
4 186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 19:14
habanera81
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9784)
30.03.2018 08:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.