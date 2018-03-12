Порівняно з попереднім місяцем, тобто січнем 2018 року, середній рівень оплати праці збільшився на 0,2%, порівняно з лютим 2017 року – на 23,8%.
Дивися повний текст Середня зарплата в лютому в Донецькій області становить 8402 грн.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:25
Середня зарплата в лютому в Донецькій області становить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в лютому в Донецькій області становить 8402 грн.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:25
Вот просто иногда невмоготу хочется посмотреть... КАК они считают???
"Основная задача правительства в том, чтобы помочь богачам запустить руки в наши карманы" Бакминстер Фуллер
"Я наблюдаю за реальными действиями правительства, а не за тем, что они обещают, и реагирую соответственно" - Р. Кийосаки
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