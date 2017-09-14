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У Росії дали 10 днів на передачу ключів від месенджерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:44
Пропонуємо до обговорення:
Російське ФСБ дало месенджерам 10 днів на передачу ключів шифрування листування користувачів.
Дивися повний текст У Росії дали 10 днів на передачу ключів від месенджерів
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:44
А граждане должны еще и слепки ключей от квартир передать в ФСБ.
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Пон 19 бер, 2018 09:43
ovg
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