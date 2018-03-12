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Заборгованість за тепло:
у «Київенерго» назвали...

Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:51

Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш критична ситуація з розрахунками населення у Шевченківському та Деснянському районах.

Дивися повний текст Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали будинки-рекордсмени (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:51

По домам сразу видно, что сплошные новострои которые плохо заселены или вообще там никто не живет.
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