Найбільш критична ситуація з розрахунками населення у Шевченківському та Деснянському районах.
Дивися повний текст Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали будинки-рекордсмени (інфографіка).
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:51
Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали будинки-рекордсмени (інфографіка).
Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:51
По домам сразу видно, что сплошные новострои которые плохо заселены или вообще там никто не живет.
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