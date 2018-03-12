Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали...

Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:57

Я живу в районе ул. Волынской (по этой статье - рекордсмен по долгам). В 2013г я установил счетчик тепла, передавал показания по телефону в ЖЭК, получал и оплачивал квитанции. в 2014 или 2015 появилось объявление на парадном, что нужно подписать прямой договор на отопление и ГВ с Киевэнерго. Почитав на сайте Киевэнерго о том, какие нужны документы, собрал их и пришел в отделение. После нескольких часов в очереди менеджер говорит: "не все документы...". Сходив в ЖЭК за требуемыми справками через время опять отправился в Киевэнерго. Снова говорят, что не все документы и нужно печать ЖЭКа на всех страницах проекта по установке счетчиков проставить... Сосед говорит, что уже три раза туда ходил (то ЖЭК, то Киевэнерго) - всегда что-то не то. Плюнул, и просто платит по приходящим квитанциям. Я поступил так же. Через электронный кабинет Киевэнерго наблюдал поступление денег, вносил показания счетчиков. К зиме 2017-2018гг была небольшая переплата. И тут за окт 2017 приходит счет с задолженостью 10тыс грн. по теплу. Захожу в электронный кабинет и вижу: на 1 окт показания сброшены на 0, на 31 окт стоят текущие показания счетчика, соответственно это все умножено на тариф и указана уже задолженность в 10 тыс.

Через электронный кабинет пишу письмо о том, что у них возникла ошибка, прикладываю скрины экранов с информацией, отсылаю. Подтверждение не приходит. Через месяц ничего не изменилось, сумма только увеличивается, никто на связь не выходит. Пишу повторное письмо. тишина. Перезваниваю в кол центр, после 20 минут соединяюсь с оператором и он сообщает, что это задолженность за то время когда я платил через ЖЭК! Принесите, мол, платежки и мы пересчитаем.

А самим им слабо в ЖЭК обратиться...?

Чтобы к ним попасть - реально отпуск на работе нужно оформлять, через электронный кабинет переписка не работает. Попробовал записаться на прием показать квитанции, свободное время только через месяц...

вот такая вот задолженность по улице Волынской...