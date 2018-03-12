Найбільш критична ситуація з розрахунками населення у Шевченківському та Деснянському районах.
Дивися повний текст Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали будинки-рекордсмени (інфографіка).
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:51
Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали будинки-рекордсмени (інфографіка).
Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:51
По домам сразу видно, что сплошные новострои которые плохо заселены или вообще там никто не живет.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:57
Я живу в районе ул. Волынской (по этой статье - рекордсмен по долгам). В 2013г я установил счетчик тепла, передавал показания по телефону в ЖЭК, получал и оплачивал квитанции. в 2014 или 2015 появилось объявление на парадном, что нужно подписать прямой договор на отопление и ГВ с Киевэнерго. Почитав на сайте Киевэнерго о том, какие нужны документы, собрал их и пришел в отделение. После нескольких часов в очереди менеджер говорит: "не все документы...". Сходив в ЖЭК за требуемыми справками через время опять отправился в Киевэнерго. Снова говорят, что не все документы и нужно печать ЖЭКа на всех страницах проекта по установке счетчиков проставить... Сосед говорит, что уже три раза туда ходил (то ЖЭК, то Киевэнерго) - всегда что-то не то. Плюнул, и просто платит по приходящим квитанциям. Я поступил так же. Через электронный кабинет Киевэнерго наблюдал поступление денег, вносил показания счетчиков. К зиме 2017-2018гг была небольшая переплата. И тут за окт 2017 приходит счет с задолженостью 10тыс грн. по теплу. Захожу в электронный кабинет и вижу: на 1 окт показания сброшены на 0, на 31 окт стоят текущие показания счетчика, соответственно это все умножено на тариф и указана уже задолженность в 10 тыс.
Через электронный кабинет пишу письмо о том, что у них возникла ошибка, прикладываю скрины экранов с информацией, отсылаю. Подтверждение не приходит. Через месяц ничего не изменилось, сумма только увеличивается, никто на связь не выходит. Пишу повторное письмо. тишина. Перезваниваю в кол центр, после 20 минут соединяюсь с оператором и он сообщает, что это задолженность за то время когда я платил через ЖЭК! Принесите, мол, платежки и мы пересчитаем.
А самим им слабо в ЖЭК обратиться...?
Чтобы к ним попасть - реально отпуск на работе нужно оформлять, через электронный кабинет переписка не работает. Попробовал записаться на прием показать квитанции, свободное время только через месяц...
вот такая вот задолженность по улице Волынской...
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:40
Я скажу , что ваша ситуация в Киеве уже не единичная далеко , рекомендую писать на Киевенерго и требовать разъяснений, тк до 28.04.18 и потом будут еще веселее. Не ходите- пишите
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:56
А что случится после 24.04?Я пока за март по одной квартире не могу подать показания горячей воды т.к. их кто-то заблокировал на основании того что у меня нет счетчика.Вчера на Жилянской простояв 1,5 часа и чудом попав до 19-00 к администратору узнал что надо писать заявку на то чтобы ко мне пришел их человек и убедился в наличии счетчика.До этого брали 3 года плату и не сомневались в его существовании
Востаннє редагувалось slavek в П'ят 30 бер, 2018 10:57, всього редагувалось 1 раз.
back in USSR
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:56
а когда Киевэнерго будет подавать горячую воду, а не еле тёпленькую? деньги ведь берут за горячую и обсчитывают потребителей примерно на 20-25%...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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