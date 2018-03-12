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Заборгованість за тепло:
у «Київенерго» назвали...

Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:00

  sdmitruk написав:
  Тракторист написав:а когда Киевэнерго будет подавать горячую воду, а не еле тёпленькую? деньги ведь берут за горячую и обсчитывают потребителей примерно на 20-25%...

бойлер - ні?)

Так при бойлере нужно передать 0. А еще нужно подтвердить это по телефону. Когда отключают воду –подымают норму по газу. Вроде с мая подача тепла перейдет к городу. Наверное подорожает
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:01

  sdmitruk написав:..
бойлер - ні?)

Бойлер - ні! Бойлер - это жлобпакет, вроде как на лето вариант. у меня 80 литровый заполняет ванную аж на 1/4 - как ребенку поплюхаться? Вариант с тяжелым бойлером не рассматриваю - у знакомого как-то взорвался 120 литровый (проблемы с клапаном каким-то). Было весело
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