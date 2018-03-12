Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали...

Так при бойлере нужно передать 0. А еще нужно подтвердить это по телефону. Когда отключают воду –подымают норму по газу. Вроде с мая подача тепла перейдет к городу. Наверное подорожает
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:00
Так при бойлере нужно передать 0. А еще нужно подтвердить это по телефону. Когда отключают воду –подымают норму по газу. Вроде с мая подача тепла перейдет к городу. Наверное подорожает
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:01
Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:30
Имею в наличии столитровый бойлер. Если греть по максимуму, то искупаться в полной ванной очень горячей воды получается легко. Ванная у меня стандартная чугунная 170 см. на 195 литров. Но вот есть один маленький нюанс. Если купаться каждый день, плюс мыть посуду под проточной водой, пользоваться электропечью, холодильником, компьютером, микроволновкой и тд., то расход электроэнергии в месяц выходит по 800кВт. А это около 1300 гривен только за электричество, в плюс к остальным счетам за коммуналку. Наверное не каждый захочет с такими ценами пользоваться бойлером.
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