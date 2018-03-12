Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали...

Додано: Суб 31 бер, 2018 08:41

sequence написав: sdmitruk написав: ..

бойлер - ні?) ..бойлер - ні?)

Бойлер - ні! Бойлер - это жлобпакет, вроде как на лето вариант. у меня 80 литровый заполняет ванную аж на 1/4 - как ребенку поплюхаться? Вариант с тяжелым бойлером не рассматриваю - у знакомого как-то взорвался 120 литровый (проблемы с клапаном каким-то). Было весело Бойлер - ні! Бойлер - это жлобпакет, вроде как на лето вариант. у меня 80 литровый заполняет ванную аж на 1/4 - как ребенку поплюхаться? Вариант с тяжелым бойлером не рассматриваю - у знакомого как-то взорвался 120 литровый (проблемы с клапаном каким-то). Было весело

Клапана нужно проверять.Как потребляю горячую воду я. Есть бойлер на 50 литров. С головой хватает на 3-х человек, и посуду помыть и в ванной под душем помыться. Если захотим попариться и поваляться в ванной, то переключим на общую трубу и оплатим по счетчику, но это дорогое удовольствие сейчас.Также делал ремонт и провел провод под проточсник. Так что у меня и бойлер и проточник на 6 киловатт.И принимая душ и все остальное по мойке посуды, холодильникам и тд и тп у меня в месяц выходит не более 400 киловатт с электроплитой и 13-15 кубов холодной воды. На газе еще меньше будет.