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Заборгованість за тепло: у «Київенерго» назвали...
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:00
sdmitruk написав: Тракторист написав:
а когда Киевэнерго будет подавать горячую воду, а не еле тёпленькую? деньги ведь берут за горячую и обсчитывают потребителей примерно на 20-25%...
бойлер - ні?)
Так при бойлере нужно передать 0. А еще нужно подтвердить это по телефону. Когда отключают воду –подымают норму по газу. Вроде с мая подача тепла перейдет к городу. Наверное подорожает
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:01
sdmitruk написав:
..
бойлер - ні?)
Бойлер - ні! Бойлер - это жлобпакет, вроде как на лето вариант. у меня 80 литровый заполняет ванную аж на 1/4 - как ребенку поплюхаться? Вариант с тяжелым бойлером не рассматриваю - у знакомого как-то взорвался 120 литровый (проблемы с клапаном каким-то). Было весело
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sequence
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:30
sequence написав:
Бойлер - ні! Бойлер - это жлобпакет, вроде как на лето вариант. у меня 80 литровый заполняет ванную аж на 1/4 - как ребенку поплюхаться? Вариант с тяжелым бойлером не рассматриваю - у знакомого как-то взорвался 120 литровый (проблемы с клапаном каким-то). Было весело
Имею в наличии столитровый бойлер. Если греть по максимуму, то искупаться в полной ванной очень горячей воды получается легко. Ванная у меня стандартная чугунная 170 см. на 195 литров. Но вот есть один маленький нюанс. Если купаться каждый день, плюс мыть посуду под проточной водой, пользоваться электропечью, холодильником, компьютером, микроволновкой и тд., то расход электроэнергии в месяц выходит по 800кВт. А это около 1300 гривен только за электричество, в плюс к остальным счетам за коммуналку. Наверное не каждый захочет с такими ценами пользоваться бойлером.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 08:29
Watcher написав:
По домам сразу видно, что сплошные новострои которые плохо заселены или вообще там никто не живет.
У меня клиенты на обслуживании в этих домах, они давно построены и все там заселено. Это руководство дома за яйца брать нужно. Ну не может быть чтобы массово жильцы не платили.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 08:34
serg_stud написав:
Перезваниваю в кол центр, после 20 минут соединяюсь с оператором и он сообщает, что это задолженность за то время когда я платил через ЖЭК! Принесите, мол, платежки и мы пересчитаем.
А тут самое важное.
Я не оплачиваю через терминалы и банки у которых чеки термические. То что напечатано на термочеках со временем обесцвечивается, потом фиг что докажешь. И этим пользуются всякие киевэнерги.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 08:37
RomanTik написав: sdmitruk написав: Тракторист написав:
а когда Киевэнерго будет подавать горячую воду, а не еле тёпленькую? деньги ведь берут за горячую и обсчитывают потребителей примерно на 20-25%...
бойлер - ні?)
вот меня удивляют такие люди как вы. С такой логикой - если плохо пролечил доктор, то нужно самому становится врачом, если полиция не защищает - полицейским, если вдруг отключат воду - бурить скважину, если отключили свет - ставить электростанцию и т.д.? есть договор на оказание услуг и если качество услуги не соответствует договору - нужно брать за тестикулы того кто оказывает услугу.
Выбирайте, или бойлер и экономия, или парьтесь дальше с теплой водой.
Если болит голова то можно купить аналгин или цитрамон и не вызывать попусту докторов.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 08:41
sequence написав: sdmitruk написав:
..
бойлер - ні?)
Бойлер - ні! Бойлер - это жлобпакет, вроде как на лето вариант. у меня 80 литровый заполняет ванную аж на 1/4 - как ребенку поплюхаться? Вариант с тяжелым бойлером не рассматриваю - у знакомого как-то взорвался 120 литровый (проблемы с клапаном каким-то). Было весело
Клапана нужно проверять.
Как потребляю горячую воду я. Есть бойлер на 50 литров. С головой хватает на 3-х человек, и посуду помыть и в ванной под душем помыться. Если захотим попариться и поваляться в ванной, то переключим на общую трубу и оплатим по счетчику, но это дорогое удовольствие сейчас.
Также делал ремонт и провел провод под проточсник. Так что у меня и бойлер и проточник на 6 киловатт.
И принимая душ и все остальное по мойке посуды, холодильникам и тд и тп у меня в месяц выходит не более 400 киловатт с электроплитой и 13-15 кубов холодной воды. На газе еще меньше будет.
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