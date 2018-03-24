У Харкові затримали афериста, який торгував неіснуючими меблями, виманюючи у людей завдаток.
Дивися повний текст Харків'янин заробив 90 тис. гривень на неіснуючих меблях.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:12
Харків'янин заробив 90 тис. гривень на неіснуючих меблях
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Харків'янин заробив 90 тис. гривень на неіснуючих меблях.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:13
В Штатах за такие приколы получил бы минимум лет десять, а у нас либерализм-гуманизм, однако. Хочешь - воруй (какой там, кстати, минимум ущерба для уголовных последствий?), хочешь - кидай, хочешь - взятки бери: пожурят, попугают, да и выпустят. Иди, мол, делай, что делай, только будь умней и больше не попадайся. Как-то так...
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:58
..тоже мне новость!.. одна тетка на всю страну поведала, как выписала себе з/п+премий на 350тыс грн за НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ работу!! (бывший председатель НАПК - Корчак!!)..и хоть бы хны!..а депутатты - получают все блага за.. ЧТО?!...
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