Про це повідомив президент України Петро Порошенко на сторінці в Facebook.
Дивися повний текст В Україні запускають 4G.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:35
В Україні запускають 4G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запускають 4G.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:36
Прекрасно! Теперь пока у Нас переоборудование, тестирование, запуск в эксплуатацию закончат, у всех нормальных стран 4G будет устаревшим и отживающим стандартом)))
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:57
Re: В Україні запускають 4G
У Лайфселл с утра уже работает. 50 Мбит выдает на загрузку
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:35
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:44
Работу ищешь?
имхо
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