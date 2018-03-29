RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні запускають 4G

В Україні запускають 4G
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:35

В Україні запускають 4G

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив президент України Петро Порошенко на сторінці в Facebook.

Дивися повний текст В Україні запускають 4G.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81114
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:36

Прекрасно! Теперь пока у Нас переоборудование, тестирование, запуск в эксплуатацию закончат, у всех нормальных стран 4G будет устаревшим и отживающим стандартом)))
annakalachova80
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:57

Re: В Україні запускають 4G

У Лайфселл с утра уже работает. 50 Мбит выдает на загрузку
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20086
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4453 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:35

  annakalachova80 написав:Прекрасно! Теперь пока у Нас переоборудование, тестирование, запуск в эксплуатацию закончат, у всех нормальных стран 4G будет устаревшим и отживающим стандартом)))

что там в Ольгино, нормально платят ?
Unrealman
 
Повідомлень: 118
З нами з: 29.01.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:44

  Unrealman написав:
  annakalachova80 написав:Прекрасно! Теперь пока у Нас переоборудование, тестирование, запуск в эксплуатацию закончат, у всех нормальных стран 4G будет устаревшим и отживающим стандартом)))

что там в Ольгино, нормально платят ?

Работу ищешь? :mrgreen:
имхо
cccp30000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 587
З нами з: 07.06.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:54

Ну вот и до Украины добрался прогресс.

Поздновато конечно учитывая сроки запуск 4г в других странах
Узбекистан - 2010
Киргизия - 2011
Армения - 2011
Казахстан - 2012
Россия - 2012
Туркмения - 2013

Шести-восьмилетнее отставание...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 1943
З нами з: 26.03.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Shram, slavek і 44 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні не буде податкових інспекцій
R2 » Чет 29 бер, 2018 13:46
8 357
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 21:05
Xirss
В Україні запустять реєстр компаній-боржників з виплати...
R2 » Чет 29 бер, 2018 13:40
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 13:40
Cactus
Ryanair хоче дати роботу айтішникам в Україні
R2 » Чет 29 бер, 2018 08:30
2 54
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 09:18
Polly
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5477)
30.03.2018 11:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.