Про це повідомив президент України Петро Порошенко на сторінці в Facebook.
Дивися повний текст В Україні запускають 4G.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:35
В Україні запускають 4G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запускають 4G.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:36
Прекрасно! Теперь пока у Нас переоборудование, тестирование, запуск в эксплуатацию закончат, у всех нормальных стран 4G будет устаревшим и отживающим стандартом)))
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:57
Re: В Україні запускають 4G
У Лайфселл с утра уже работает. 50 Мбит выдает на загрузку
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:35
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:44
Работу ищешь?
имхо
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:54
Ну вот и до Украины добрался прогресс.
Поздновато конечно учитывая сроки запуск 4г в других странах
Узбекистан - 2010
Киргизия - 2011
Армения - 2011
Казахстан - 2012
Россия - 2012
Туркмения - 2013
Шести-восьмилетнее отставание...
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