В Україні запускають 4G

Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:54

Ну вот и до Украины добрался прогресс.



Поздновато конечно учитывая сроки запуск 4г в других странах

Узбекистан - 2010

Киргизия - 2011

Армения - 2011

Казахстан - 2012

Россия - 2012

Туркмения - 2013



Шести-восьмилетнее отставание...