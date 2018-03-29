В Україні запускають 4G

Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:19

А банкет пытаются закатить за счет тех, кому оно нафиг не надо. Пришла сегодня СМС, что мне теперь не будут начисляться 2000МБ (я так думаю, те, что в пакете раньше были, из текста не очень понятно). Предлагается перейти на какой-нибудь из "специально для вас" супер-пупер тарифов, естественно, в полтора раза дороже самый дешёвый.

Отключил интернет совсем, он и использовался у меня, по большей части, чтобы вместо СМС-ок получать сообщения на Viber от банков.

Но сам подход доставляет уже не в первый раз. Трах-бах, ваш тарифный план закрыт, и вы нам будете платить теперь в два-три раза больше, а мы вам всяких услуг будем предоставлять, которыми вы никогда пользоваться не будете. Ну ладно ещё, когда доллар скакнул в те же три раза, но сейчас-то с какого бодуна?