RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні запускають 4G

В Україні запускають 4G
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:53

  Watcher написав:Включил, посмотрел на ужасно низкий уровень сигнала в 4G, увидел как телефон постоянно скачет между 3G и 4G, да и выключил... такой 4G нам точно не нужен. Батарея телефона гораздо более ценный ресурс.

+1! Смысла даже менять симку на поддерживающую 4G - не вижу. Скорости 3G вполне хватает для мобильных устройств, а если учесть отвратительное пока покрытие 4G (а значит дикий расход батареи), то пока - только 3G (и то включаю его только в случае необходимости).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3021 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:04

4g , позвольте, а когда 3g нормально заработает ?
Igorten
 
Повідомлень: 2960
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:19

А банкет пытаются закатить за счет тех, кому оно нафиг не надо. Пришла сегодня СМС, что мне теперь не будут начисляться 2000МБ (я так думаю, те, что в пакете раньше были, из текста не очень понятно). Предлагается перейти на какой-нибудь из "специально для вас" супер-пупер тарифов, естественно, в полтора раза дороже самый дешёвый.
Отключил интернет совсем, он и использовался у меня, по большей части, чтобы вместо СМС-ок получать сообщения на Viber от банков.
Но сам подход доставляет уже не в первый раз. Трах-бах, ваш тарифный план закрыт, и вы нам будете платить теперь в два-три раза больше, а мы вам всяких услуг будем предоставлять, которыми вы никогда пользоваться не будете. Ну ладно ещё, когда доллар скакнул в те же три раза, но сейчас-то с какого бодуна?
M-Audio
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 23.03.11
Подякував: 184 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:37

  M-Audio написав:А банкет пытаются закатить за счет тех, кому оно нафиг не надо. Пришла сегодня СМС, что мне теперь не будут начисляться 2000МБ (я так думаю, те, что в пакете раньше были, из текста не очень понятно). Предлагается перейти на какой-нибудь из "специально для вас" супер-пупер тарифов, естественно, в полтора раза дороже самый дешёвый.
Отключил интернет совсем, он и использовался у меня, по большей части, чтобы вместо СМС-ок получать сообщения на Viber от банков.
Но сам подход доставляет уже не в первый раз. Трах-бах, ваш тарифный план закрыт, и вы нам будете платить теперь в два-три раза больше, а мы вам всяких услуг будем предоставлять, которыми вы никогда пользоваться не будете. Ну ладно ещё, когда доллар скакнул в те же три раза, но сейчас-то с какого бодуна?

Странно: мне так же сегодня пришла СМС-ка. Но абсолютно противоположного содержания -- "без доп. оплат можете попробовать 4G в рамках своего тарифа".
_hunter
 
Повідомлень: 735
З нами з: 22.03.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:15

Re: В Україні запускають 4G

  _hunter написав:Странно: мне так же сегодня пришла СМС-ка. Но абсолютно противоположного содержания -- "без доп. оплат можете попробовать 4G в рамках своего тарифа".


В начале всегда красиво ;)
Igorten
 
Повідомлень: 2960
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:01

Re: В Україні запускають 4G

Зображення
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20089
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4453 раз.
 
Профіль
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, чому Канада не хоче давати Україні безвіз
R2 » П'ят 30 бер, 2018 12:17
9 403
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 20:09
Ukrainian
Алло, алло: кількість скарг на послуги зв'язку в Україні...
R2 » П'ят 30 бер, 2018 14:43
1 33
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 14:43
vasia_fin
В Україні не буде податкових інспекцій
R2 » Чет 29 бер, 2018 13:46
9 424
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 12:11
sequence
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4567)
30.03.2018 21:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.