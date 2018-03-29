В Україні запускають 4G

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Watcher написав:Включил, посмотрел на ужасно низкий уровень сигнала в 4G, увидел как телефон постоянно скачет между 3G и 4G, да и выключил... такой 4G нам точно не нужен. Батарея телефона гораздо более ценный ресурс.
+1! Смысла даже менять симку на поддерживающую 4G - не вижу. Скорости 3G вполне хватает для мобильных устройств, а если учесть отвратительное пока покрытие 4G (а значит дикий расход батареи), то пока - только 3G (и то включаю его только в случае необходимости).
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А банкет пытаются закатить за счет тех, кому оно нафиг не надо. Пришла сегодня СМС, что мне теперь не будут начисляться 2000МБ (я так думаю, те, что в пакете раньше были, из текста не очень понятно). Предлагается перейти на какой-нибудь из "специально для вас" супер-пупер тарифов, естественно, в полтора раза дороже самый дешёвый. Отключил интернет совсем, он и использовался у меня, по большей части, чтобы вместо СМС-ок получать сообщения на Viber от банков. Но сам подход доставляет уже не в первый раз. Трах-бах, ваш тарифный план закрыт, и вы нам будете платить теперь в два-три раза больше, а мы вам всяких услуг будем предоставлять, которыми вы никогда пользоваться не будете. Ну ладно ещё, когда доллар скакнул в те же три раза, но сейчас-то с какого бодуна?
M-Audio написав:А банкет пытаются закатить за счет тех, кому оно нафиг не надо. Пришла сегодня СМС, что мне теперь не будут начисляться 2000МБ (я так думаю, те, что в пакете раньше были, из текста не очень понятно). Предлагается перейти на какой-нибудь из "специально для вас" супер-пупер тарифов, естественно, в полтора раза дороже самый дешёвый. Отключил интернет совсем, он и использовался у меня, по большей части, чтобы вместо СМС-ок получать сообщения на Viber от банков. Но сам подход доставляет уже не в первый раз. Трах-бах, ваш тарифный план закрыт, и вы нам будете платить теперь в два-три раза больше, а мы вам всяких услуг будем предоставлять, которыми вы никогда пользоваться не будете. Ну ладно ещё, когда доллар скакнул в те же три раза, но сейчас-то с какого бодуна?
Странно: мне так же сегодня пришла СМС-ка. Но абсолютно противоположного содержания -- "без доп. оплат можете попробовать 4G в рамках своего тарифа".
Watcher написав:Включил, посмотрел на ужасно низкий уровень сигнала в 4G, увидел как телефон постоянно скачет между 3G и 4G, да и выключил... такой 4G нам точно не нужен. Батарея телефона гораздо более ценный ресурс.
+1! Смысла даже менять симку на поддерживающую 4G - не вижу. Скорости 3G вполне хватает для мобильных устройств, а если учесть отвратительное пока покрытие 4G (а значит дикий расход батареи), то пока - только 3G (и то включаю его только в случае необходимости).
бесплатную симку нет смысла, а что говорить про трубу с поддержкой 4g? зачем вообще включать телефон, если звонить не собираешься....
ЗЫ борщага сегодня днем 3g, оболонь вечером 4g... дальше будем посмотреть!
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