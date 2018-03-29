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В Україні запускають 4G

В Україні запускають 4G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:41

Re: В Україні запускають 4G

какой толк от 4ж?
Как вай фаем пользовалась на загрузку видео так и дальше будет. Ну а 4Ж все равно нету. И все равно трафик дают маленький ну его в баню.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:55

а що це за реклама від лайфа - 4.5G (Не 4 а власне 4 із половиною)
як це розуміти???
:mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:57

  M-Audio написав:Но сам подход доставляет уже не в первый раз. Трах-бах, ваш тарифный план закрыт, и вы нам будете платить теперь в два-три раза больше, а мы вам всяких услуг будем предоставлять, которыми вы никогда пользоваться не будете. Ну ладно ещё, когда доллар скакнул в те же три раза, но сейчас-то с какого бодуна?

Это цветочки - как только хотя бы как-то развернут покрытие сразу перепишут ценники на тарифы и попереводят всех. Водафон будет первым как всегда - они в интервью ныли, что у них денег на частоты нет. А эти деньги можно сравнительно честно отобрать только у Вас.
Poleg
 
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