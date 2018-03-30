какой толк от 4ж?
Как вай фаем пользовалась на загрузку видео так и дальше будет. Ну а 4Ж все равно нету. И все равно трафик дают маленький ну его в баню.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:41
Re: В Україні запускають 4G
какой толк от 4ж?
Как вай фаем пользовалась на загрузку видео так и дальше будет. Ну а 4Ж все равно нету. И все равно трафик дают маленький ну его в баню.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:55
а що це за реклама від лайфа - 4.5G (Не 4 а власне 4 із половиною)
як це розуміти???
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:57
Это цветочки - как только хотя бы как-то развернут покрытие сразу перепишут ценники на тарифы и попереводят всех. Водафон будет первым как всегда - они в интервью ныли, что у них денег на частоты нет. А эти деньги можно сравнительно честно отобрать только у Вас.
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:36
Зрадофилам нет покоя- все не так, все плохо. Для всех остальных нормальных людей- видно явное движение вперед. Пара лет- и будут 5G разворачивать.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:04
уважаемому тариф сильно дешевым кажется? Хочется раза в полтора-два больше платить? Могу дать совет: нужно переходить на контракт - RED XL (если в Водафоне), Безлим Extra для Киевстара...
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