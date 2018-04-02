В Україні запускають 4G

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M-Audio написав:Но сам подход доставляет уже не в первый раз. Трах-бах, ваш тарифный план закрыт, и вы нам будете платить теперь в два-три раза больше, а мы вам всяких услуг будем предоставлять, которыми вы никогда пользоваться не будете. Ну ладно ещё, когда доллар скакнул в те же три раза, но сейчас-то с какого бодуна?
Это цветочки - как только хотя бы как-то развернут покрытие сразу перепишут ценники на тарифы и попереводят всех. Водафон будет первым как всегда - они в интервью ныли, что у них денег на частоты нет. А эти деньги можно сравнительно честно отобрать только у Вас.
nik1 написав:Ну наконец, хоть в интернете по уровню "Не мытости" подтянемся. Россия уже лет 5 юзет 4G.
Сколько тебе можно писать? У тебя старческая амнезия? Или методичка не обновляется? Интернет 4G в Украине был с тех пор, как он появился в Немытой. Оператор FreshTel.
Igorten написав:4g , позвольте, а когда 3g нормально заработает ?
Наоборот, 4Г нормально заработает когда 3Г выключат. Многие антенны от 3 подходят для 4 поколения.
greenozon написав:а що це за реклама від лайфа - 4.5G (Не 4 а власне 4 із половиною) як це розуміти???
Ну, пока у нас вводили над стандартом уже произвели работу над ошибками: https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_Advanced. Смешно, но изначальный LTE, который гордо называли 4G, в последствии опустили в звании до 3.9G. Маркетологи, одним словом.