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В Україні запускають 4G

В Україні запускають 4G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:55

а що це за реклама від лайфа - 4.5G (Не 4 а власне 4 із половиною)
як це розуміти???
:mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:57

  M-Audio написав:Но сам подход доставляет уже не в первый раз. Трах-бах, ваш тарифный план закрыт, и вы нам будете платить теперь в два-три раза больше, а мы вам всяких услуг будем предоставлять, которыми вы никогда пользоваться не будете. Ну ладно ещё, когда доллар скакнул в те же три раза, но сейчас-то с какого бодуна?

Это цветочки - как только хотя бы как-то развернут покрытие сразу перепишут ценники на тарифы и попереводят всех. Водафон будет первым как всегда - они в интервью ныли, что у них денег на частоты нет. А эти деньги можно сравнительно честно отобрать только у Вас.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:36

  annakalachova80 написав:Прекрасно! Теперь пока у Нас переоборудование, тестирование, запуск в эксплуатацию закончат, у всех нормальных стран 4G будет устаревшим и отживающим стандартом)))

Зрадофилам нет покоя- все не так, все плохо. Для всех остальных нормальных людей- видно явное движение вперед. Пара лет- и будут 5G разворачивать.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:04

  SMOKE написав: Зрадофилам нет покоя- все не так, все плохо. Для всех остальных нормальных людей- видно явное движение вперед. Пара лет- и будут 5G разворачивать.

уважаемому тариф сильно дешевым кажется? Хочется раза в полтора-два больше платить? Могу дать совет: нужно переходить на контракт - RED XL (если в Водафоне), Безлим Extra для Киевстара...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 11:42

  Radon написав:
  SMOKE написав: Зрадофилам нет покоя- все не так, все плохо. Для всех остальных нормальных людей- видно явное движение вперед. Пара лет- и будут 5G разворачивать.

уважаемому тариф сильно дешевым кажется? Хочется раза в полтора-два больше платить? Могу дать совет: нужно переходить на контракт - RED XL (если в Водафоне), Безлим Extra для Киевстара...

Если "кажется" -- креститься нужно... Два с копейками бакса (Vodafone red extra s) можно и наскрести. Не получается? -- на улицах до сих пор, вроде, таксофоны стоят.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:42

  nik1 написав:Ну наконец, хоть в интернете по уровню "Не мытости" подтянемся. Россия уже лет 5 юзет 4G.

Сколько тебе можно писать? У тебя старческая амнезия? Или методичка не обновляется?
Интернет 4G в Украине был с тех пор, как он появился в Немытой. Оператор FreshTel.

  Igorten написав:4g , позвольте, а когда 3g нормально заработает ?

Наоборот, 4Г нормально заработает когда 3Г выключат. Многие антенны от 3 подходят для 4 поколения.

  greenozon написав:а що це за реклама від лайфа - 4.5G (Не 4 а власне 4 із половиною)
як це розуміти???
:mrgreen:

Ну, пока у нас вводили над стандартом уже произвели работу над ошибками: https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_Advanced. Смешно, но изначальный LTE, который гордо называли 4G, в последствии опустили в звании до 3.9G. Маркетологи, одним словом.
myshapiton
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