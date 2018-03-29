Максим Пархоменко: про нульове декларування для українців

Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:03

Нет конкретики, что именно надо декларировать.А если иностранная валюта в эквиваленте по текущему курсу более 1 млн грн. размещена на банковском депозите - её надо декларировать? А если не задекларировал, то кто об этом узнает? Ведь, банковская тайна же...А если эти 40 тыс. баксов заработаны честно, и с них были уплачены все налоги, то как?Можно ли где доказать, что эти деньги были заработаны честно, с помощью выписки о доходах с пенсионного фонда за 20 лет (форма ОК-5), пересчитав доход за каждый год по соответствующему курсу доллара? Или еще надо приложить квитанции, что на все заработанные деньги человек покупал валюту, при этом питался мивиной, несколько лет ходил в одних кедах и не имеет больше никакого ценного имущества