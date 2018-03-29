RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Максим Пархоменко: про нульове
декларування для українців

Максим Пархоменко: про нульове декларування для українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:02

Максим Пархоменко: про нульове декларування для українців

Пропонуємо до обговорення:
Що пропонує влада в Україні і як податкова амністія працює в інших країнах?

Дивися повний текст Максим Пархоменко: про нульове декларування для українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81113
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:03

Нет конкретики, что именно надо декларировать.
А если иностранная валюта в эквиваленте по текущему курсу более 1 млн грн. размещена на банковском депозите - её надо декларировать? А если не задекларировал, то кто об этом узнает? Ведь, банковская тайна же...
А если эти 40 тыс. баксов заработаны честно, и с них были уплачены все налоги, то как?
Можно ли где доказать, что эти деньги были заработаны честно, с помощью выписки о доходах с пенсионного фонда за 20 лет (форма ОК-5), пересчитав доход за каждый год по соответствующему курсу доллара? Или еще надо приложить квитанции, что на все заработанные деньги человек покупал валюту, при этом питался мивиной, несколько лет ходил в одних кедах и не имеет больше никакого ценного имущества :mrgreen:
Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в П'ят 30 бер, 2018 10:13, всього редагувалось 2 разів.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
1
 
Повідомлень: 3568
З нами з: 14.06.10
Подякував: 322 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:07

  Obval_Defoltovich написав:Нет конкретики, что именно надо декларировать.
А если иностранная валюта в эквиваленте по текущему курсу более 1 млн грн. размещена на банковском депозите - её надо декларировать? А если не задекларировал, то кто об этом узнает? Ведь, банковская тайна же...

Это не для вас с вашим миллионом. Тут фишка как раз для чиновников, которые набрались взяток, а тратить не могут, т. к. посадят. А так, заплатил налоги, и можешь купить дом или машину, и никто не спросит откуда деньги.

PS. Может не для чиновников, а их жён, детей и т. д. Ведь откуда у других категорий людей могут появиться сотни миллионов чёрного нала?
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 10.05.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shram, slavek і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори
R2 » П'ят 30 бер, 2018 10:31
3 54
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 бер, 2018 10:47
Molchyn
Який відсоток українців не хоче переїжджати за кордон... 1 ... 11, 12, 13
R2 » П'ят 16 бер, 2018 09:58
124 6747
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 19:45
slavek
Українців можуть "завалити" підробленою ювеліркою
R2 » Сер 21 бер, 2018 14:05
5 211
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 17:56
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55088)
30.03.2018 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.