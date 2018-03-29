Що пропонує влада в Україні і як податкова амністія працює в інших країнах?
Дивися повний текст Максим Пархоменко: про нульове декларування для українців.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:02
Максим Пархоменко: про нульове декларування для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максим Пархоменко: про нульове декларування для українців.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:03
Нет конкретики, что именно надо декларировать.
А если иностранная валюта в эквиваленте по текущему курсу более 1 млн грн. размещена на банковском депозите - её надо декларировать? А если не задекларировал, то кто об этом узнает? Ведь, банковская тайна же...
А если эти 40 тыс. баксов заработаны честно, и с них были уплачены все налоги, то как?
Можно ли где доказать, что эти деньги были заработаны честно, с помощью выписки о доходах с пенсионного фонда за 20 лет (форма ОК-5), пересчитав доход за каждый год по соответствующему курсу доллара? Или еще надо приложить квитанции, что на все заработанные деньги человек покупал валюту, при этом питался мивиной, несколько лет ходил в одних кедах и не имеет больше никакого ценного имущества
Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в П'ят 30 бер, 2018 10:13, всього редагувалось 2 разів.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:07
Это не для вас с вашим миллионом. Тут фишка как раз для чиновников, которые набрались взяток, а тратить не могут, т. к. посадят. А так, заплатил налоги, и можешь купить дом или машину, и никто не спросит откуда деньги.
PS. Может не для чиновников, а их жён, детей и т. д. Ведь откуда у других категорий людей могут появиться сотни миллионов чёрного нала?
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