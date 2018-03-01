Про це повідомляється на сайті регулятора.
Дивися повний текст НБУ розширює можливості банків проводити власні операції з валютою.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:27
НБУ розширює можливості банків проводити власні операції...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ розширює можливості банків проводити власні операції з валютою.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:28
Если бы еще вернули клиентам онлайн-покупку иностранной валюты на карту в банках (хотя бы с разумными лимитами), как когда-то было в Приватбанке, то было бы вообще круто. Ведь, валютная либерализация, всё же...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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