Чиновникам, які перевіряють одержувачів держдопомоги, збираються додати прав.
Дивися повний текст По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:31
По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:31
Никто ходить не будет. Не имеют право! В противном случае, надо вносить изменения в законодательство.
И тогда будут приходить
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:45
Яка ще така відповідальність? Житло - це приватна власність, і тільки власник може вирішувати, пускати когось чи ні. Ну, хіба що інспектор буде приходити відразу із судовим ордером (в чому я дуже сумніваюся), тоді можливі варіанти. В іншому випадку - нехай щастить!
реклама
|