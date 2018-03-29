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По квартирах українців-субсидіантів
почнуть ходити ревізори

По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:31

По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори

Пропонуємо до обговорення:
Чиновникам, які перевіряють одержувачів держдопомоги, збираються додати прав.

Дивися повний текст По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:31

Никто ходить не будет. Не имеют право! В противном случае, надо вносить изменения в законодательство.
И тогда будут приходить
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:45

У законопроекті передбачено, що відповідальність за відмову допустити інспектора для перевірки буде “відповідно до закону”.

Яка ще така відповідальність? Житло - це приватна власність, і тільки власник може вирішувати, пускати когось чи ні. Ну, хіба що інспектор буде приходити відразу із судовим ордером (в чому я дуже сумніваюся), тоді можливі варіанти. В іншому випадку - нехай щастить!
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:47

А не будут пускать - отключим газ. (из фильма)
Molchyn
 
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