По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори

Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:55

freeze написав: Obval_Defoltovich написав: Никто ходить не будет. Не имеют право! В противном случае, надо вносить изменения в законодательство. Никто ходить не будет. Не имеют право! В противном случае, надо вносить изменения в законодательство.



Но тут дело такое - хочешь получать субсидии, покажи, что у тебя квартира не оборудована тремя метровыми телевизорами и четырехкамерным холодильником.

Не хочешь получать субсидии - не пускай никого, имеешь полное право не пускать.



Во многих странах получатели помощи от государства должны показывать и доказывать, что они бедны как церковные мыши.



Другой вопрос, что при 5-6 миллионах семей получателей субсидий в Украине, этот закон сразу же является профанацией, это нереально всех обойти. Но тут дело такое - хочешь получать субсидии, покажи, что у тебя квартира не оборудована тремя метровыми телевизорами и четырехкамерным холодильником.Не хочешь получать субсидии - не пускай никого, имеешь полное право не пускать.Во многих странах получатели помощи от государства должны показывать и доказывать, что они бедны как церковные мыши.Другой вопрос, что при 5-6 миллионах семей получателей субсидий в Украине, этот закон сразу же является профанацией, это нереально всех обойти.

Не понятны критерии такой проверки. У нас же все не по-людски. Пока что для субсидии считается, если семья имеет 50 000 гр - они уже богаты. Но это около 2 тыс. долларов на семью!!! Допустим из 4 человек. Это 500 гр на человека. В нормальных странах месячная зарплата на много больше у самых бедных субсидиантов. И это на фоне тысяч депутатов-министров-прокуроров-судей - которым платят сотни тысяч - а работы от них никакой.И что значит 50 000гр. - уже богачи ? нужны же какие-то накопления - вдруг заболеет кто-то из семьи, а всегда кто-то болеет, вдруг ремонт - у нас только осенью один стояк меняли, а не дай бог свадьба-похороны ?Нормальными должны быть зарплаты и пенсии. А не такая ерунда.