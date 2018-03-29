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По квартирах українців-субсидіантів
почнуть ходити ревізори

По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:43

Кузя
Создали антикоррупционное бюро с офигенными зарплатами
Вы путаете "проведение реформ" и "результат реформ" :mrgreen: Украина славится реформами не ради результата, а ради отчетности. Создано много органов по борьбе с ..., органов проверяющих органы по борьбе с ... Так и живем. :mrgreen: Результат теряется в процессе. :mrgreen: Хотя это уже не смешно...
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:51

Может получиться так что бедные не докажут, что они бедные. А про богатых я уже недавно писал - а докажите что его, а докажите что он знал, а докажите что он хотел, а докажите что хотел нарушить закон, а докажите что нарушил, а докажите что не подбросили, а чего так за него зацепились - вы друг Путина?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:55

  freeze написав:
  Obval_Defoltovich написав:Никто ходить не будет. Не имеют право! В противном случае, надо вносить изменения в законодательство.


Но тут дело такое - хочешь получать субсидии, покажи, что у тебя квартира не оборудована тремя метровыми телевизорами и четырехкамерным холодильником.
Не хочешь получать субсидии - не пускай никого, имеешь полное право не пускать.

Во многих странах получатели помощи от государства должны показывать и доказывать, что они бедны как церковные мыши.

Другой вопрос, что при 5-6 миллионах семей получателей субсидий в Украине, этот закон сразу же является профанацией, это нереально всех обойти.

Не понятны критерии такой проверки. У нас же все не по-людски. Пока что для субсидии считается, если семья имеет 50 000 гр - они уже богаты. Но это около 2 тыс. долларов на семью!!! Допустим из 4 человек. Это 500 гр на человека. В нормальных странах месячная зарплата на много больше у самых бедных субсидиантов. И это на фоне тысяч депутатов-министров-прокуроров-судей - которым платят сотни тысяч - а работы от них никакой.

И что значит 50 000гр. - уже богачи ? нужны же какие-то накопления - вдруг заболеет кто-то из семьи, а всегда кто-то болеет, вдруг ремонт - у нас только осенью один стояк меняли, а не дай бог свадьба-похороны ?

Нормальными должны быть зарплаты и пенсии. А не такая ерунда.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:11

kalinavalera1
Не понятны критерии такой проверки
Тяжело в Украине бедных искать :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:45

Очередной бред. Ну пришел, дальше что ? Наличие в холодильнике еды или чистые полы признак богатства ? Ну почему Порошенко не остался на Мальдивах, чистый воздух, прекрасная вода, солнце ...
Igorten
 
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