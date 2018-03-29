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По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:43
Кузя
Создали антикоррупционное бюро с офигенными зарплатами
Вы путаете "проведение реформ" и "результат реформ"
Украина славится реформами не ради результата, а ради отчетности. Создано много органов по борьбе с ..., органов проверяющих органы по борьбе с ... Так и живем.
Результат теряется в процессе.
Хотя это уже не смешно...
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Molchyn
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:51
Может получиться так что бедные не докажут, что они бедные. А про богатых я уже недавно писал - а докажите что его, а докажите что он знал, а докажите что он хотел, а докажите что хотел нарушить закон, а докажите что нарушил, а докажите что не подбросили, а чего так за него зацепились - вы друг Путина?
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Molchyn
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:55
freeze написав: Obval_Defoltovich написав:
Никто ходить не будет. Не имеют право! В противном случае, надо вносить изменения в законодательство.
Но тут дело такое - хочешь получать субсидии, покажи, что у тебя квартира не оборудована тремя метровыми телевизорами и четырехкамерным холодильником.
Не хочешь получать субсидии - не пускай никого, имеешь полное право не пускать.
Во многих странах получатели помощи от государства должны показывать и доказывать, что они бедны как церковные мыши.
Другой вопрос, что при 5-6 миллионах семей получателей субсидий в Украине, этот закон сразу же является профанацией, это нереально всех обойти.
Не понятны критерии такой проверки. У нас же все не по-людски. Пока что для субсидии считается, если семья имеет 50 000 гр - они уже богаты. Но это около 2 тыс. долларов на семью!!! Допустим из 4 человек. Это 500 гр на человека. В нормальных странах месячная зарплата на много больше у самых бедных субсидиантов. И это на фоне тысяч депутатов-министров-прокуроров-судей - которым платят сотни тысяч - а работы от них никакой.
И что значит 50 000гр. - уже богачи ? нужны же какие-то накопления - вдруг заболеет кто-то из семьи, а всегда кто-то болеет, вдруг ремонт - у нас только осенью один стояк меняли, а не дай бог свадьба-похороны ?
Нормальными должны быть зарплаты и пенсии. А не такая ерунда.
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:11
kalinavalera1
Не понятны критерии такой проверки
Тяжело в Украине бедных искать
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Molchyn
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:45
Очередной бред. Ну пришел, дальше что ? Наличие в холодильнике еды или чистые полы признак богатства ? А по карманам они будут шарить ? Ну почему Порошенко не остался на Мальдивах, чистый воздух, прекрасная вода, солнце ...
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Igorten
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:32
Описані в замітці речі: авто, додаткова нерухомість, рахунок в банку на сьогоднішній день не є підставою у відмові надання субсидій. Наш винахідливий люд оптимізовує склад сім'ї і знаходить можливість отримати омріяну субсидію. СТБ крутив цикл про субсидії у нас і не у нас, то в нас дами в норці заповнюють папери на субсидію, а в Чехії, наприклад, маєш нерухомість чи авто субсидії не буде. Тому треба міняти багато постанов щоби були інші підходи до субсидування і з прийняттям бажаючими отримати певних зобов'язань, щодо перевірки майнового стану.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:57
Стоит задача снизить дотации на 20% (эксперды считают). Как это сделать в теневой экономике? Косвенными методами. Поэтому создадут условия для получателей, чтобы не повадно было. Наверняка будет план. Это все результаты достижений - реформ.
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nik1
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:18
Ну насправді повинно бути дуже просто - реально підняти пенсіонерам мінімальні пенсії - щоб не виходила вже субсидія , всім останнім працездатним - не повинно бути . Мінімальна заробітна плата повинна перекривати 1 працюючого і 1 утриманця без претензій на субсидії . Все ... Всі останні - індивідуальний підхід .
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:38
Абсолютно підтримую владу у цьому питанні -- треба набагато ретельніше перевіряти субсидіантів. Я, наприклад, плачу за комунпослуги 100%, на субсидію ніколи не подавався і не збираюся за жодних обставин цього робити. Чому я маю платити за когось іншого, особливо якщо цей інший відверто махлює??
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:39
Зачем ходить, подвергать людей стрессу?! Все действуют в рамках. Рамки отпрелило само государство. Создайте тогда отряды по пересчёту налички указанных в декларациях депутатов
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