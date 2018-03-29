По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори

Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:32

Описані в замітці речі: авто, додаткова нерухомість, рахунок в банку на сьогоднішній день не є підставою у відмові надання субсидій. Наш винахідливий люд оптимізовує склад сім'ї і знаходить можливість отримати омріяну субсидію. СТБ крутив цикл про субсидії у нас і не у нас, то в нас дами в норці заповнюють папери на субсидію, а в Чехії, наприклад, маєш нерухомість чи авто субсидії не буде. Тому треба міняти багато постанов щоби були інші підходи до субсидування і з прийняттям бажаючими отримати певних зобов'язань, щодо перевірки майнового стану.

Не так добре з грошима, як погано без них.