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По квартирах українців-субсидіантів
почнуть ходити ревізори

По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:43

Puente Я готов Вас выбрать Президентом!! Особенно порадовал
індивідуальний підхід
Это как? :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:48

alex_harkiv
Абсолютно підтримую владу у цьому питанні
Підтримка влади зрозуміла! Петро Олексійович Вас вже порахував! :D Але які ваші пропозицій? Як того клятого
когось іншого, особливо якщо цей інший відверто махлює??
виявити? І хто та людина, яка зможе чесно та справедливо його виявити? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:59

  барабашов написав:Значит надо заходить сбоку - через "тук-тук" от соседей по тиражируемому в СМИ телефону. Небесплатному. А то в натуре умаяли эти субсидианты с айфонами и на свежих(купленных при $=+-25) иномарках. Если чё живу в центре и не в хруще, по сторонам смотрю на выкормленных бедолаг.


rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:02

Я поведаю не фантастику про "летучие отряды", которые обнаружат каждого недостойного и отберут у него субсидию, а реальность. Этот случай реально произошел Жила бабушка, которая получала субсидию. Потом она умерла. Но гос. структура работает медленно и субсидия на квартиру продолжала приходить. У бабушки была дочка. Как Вы поступили на ее месте? Тут видимо мнения разделятся... Так вот дочка пошла в эту контору с требованием убрать субсидию. Да это смешно, но это правда. Долго там по кабинетам мыкалась, всем объясняла про ситуацию. Там сказали что все исправят. Через месяц субсидия опять пришла. Дочка человек настойчивый - молодость прошла в советское время. Она опять в эту контору... Короче 3 раза ходила, но добилась отмены субсидии. Это реальность
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:18

  Molchyn написав:alex_harkiv
Абсолютно підтримую владу у цьому питанні
Підтримка влади зрозуміла! Петро Олексійович Вас вже порахував! :D Але які ваші пропозицій? Як того клятого
когось іншого, особливо якщо цей інший відверто махлює??
виявити? І хто та людина, яка зможе чесно та справедливо його виявити? :mrgreen:


Ой! Я знаю одного, який відверто махлює, але його радник сказав, що хто його буде критикувати - той ворог народу. Тому мені лячно - а якщо я ЙОГО покритикую, я завтра до мене СБУ прийде, післязавтра виявиться, що я меблі возив та щось таке планував та ще й по дахах бігати доведеться.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:21

Re: По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревіз

Я предлагаю монетизировать субсидии и выплачивать пенсионерам, а рыжий татарин пусть сам потом бегает по квартирам и долги собирает.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:24

rjkz І що Ви обрали? Не кажіть прямо! Давайте так - Ви
по дахах бігати
тренуєтесь чи ні? :mrgreen: [quote]
Востаннє редагувалось Molchyn в П'ят 30 бер, 2018 15:57, всього редагувалось 2 разів.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:27

rjkz
Я предлагаю монетизировать субсидии и выплачивать пенсионерам
Там проблема не в пенсионерах. Они будут голодать, но за квартиру заплатят.
а рыжий татарин пусть сам потом бегает по квартирам и долги собирает.
он будет против :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:13

  Molchyn написав:rjkz
Я предлагаю монетизировать субсидии и выплачивать пенсионерам
Там проблема не в пенсионерах. Они будут голодать, но за квартиру заплатят.
а рыжий татарин пусть сам потом бегает по квартирам и долги собирает.
он будет против :mrgreen:


Я знаю, ему удобней сразу из корыта хлебать по тарифам, которые послушный мальчик вовк с позволения и доли того, которого нельзя критиковать, озвучит.
rjkz
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