По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори

Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:02

Я поведаю не фантастику про "летучие отряды", которые обнаружат каждого недостойного и отберут у него субсидию, а реальность. Этот случай реально произошел Жила бабушка, которая получала субсидию. Потом она умерла. Но гос. структура работает медленно и субсидия на квартиру продолжала приходить. У бабушки была дочка. Как Вы поступили на ее месте? Тут видимо мнения разделятся... Так вот дочка пошла в эту контору с требованием убрать субсидию. Да это смешно, но это правда. Долго там по кабинетам мыкалась, всем объясняла про ситуацию. Там сказали что все исправят. Через месяц субсидия опять пришла. Дочка человек настойчивый - молодость прошла в советское время. Она опять в эту контору... Короче 3 раза ходила, но добилась отмены субсидии. Это реальность