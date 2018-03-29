По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори

Это как?індивідуальний підхід
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:43
Puente Я готов Вас выбрать Президентом!! Особенно порадовал
Это как?
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:48
alex_harkiv
Підтримка влади зрозуміла! Петро Олексійович Вас вже порахував! Але які ваші пропозицій? Як того клятого
виявити? І хто та людина, яка зможе чесно та справедливо його виявити?
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:59
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:02
Я поведаю не фантастику про "летучие отряды", которые обнаружат каждого недостойного и отберут у него субсидию, а реальность. Этот случай реально произошел Жила бабушка, которая получала субсидию. Потом она умерла. Но гос. структура работает медленно и субсидия на квартиру продолжала приходить. У бабушки была дочка. Как Вы поступили на ее месте? Тут видимо мнения разделятся... Так вот дочка пошла в эту контору с требованием убрать субсидию. Да это смешно, но это правда. Долго там по кабинетам мыкалась, всем объясняла про ситуацию. Там сказали что все исправят. Через месяц субсидия опять пришла. Дочка человек настойчивый - молодость прошла в советское время. Она опять в эту контору... Короче 3 раза ходила, но добилась отмены субсидии. Это реальность
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:18
Ой! Я знаю одного, який відверто махлює, але його радник сказав, що хто його буде критикувати - той ворог народу. Тому мені лячно - а якщо я ЙОГО покритикую, я завтра до мене СБУ прийде, післязавтра виявиться, що я меблі возив та щось таке планував та ще й по дахах бігати доведеться.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:21
Re: По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревіз
Я предлагаю монетизировать субсидии и выплачивать пенсионерам, а рыжий татарин пусть сам потом бегает по квартирам и долги собирает.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:24
rjkz І що Ви обрали? Не кажіть прямо! Давайте так - Ви
тренуєтесь чи ні? [quote]
Востаннє редагувалось Molchyn в П'ят 30 бер, 2018 15:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:27
rjkz
Там проблема не в пенсионерах. Они будут голодать, но за квартиру заплатят.
он будет против
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:13
Я знаю, ему удобней сразу из корыта хлебать по тарифам, которые послушный мальчик вовк с позволения и доли того, которого нельзя критиковать, озвучит.
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