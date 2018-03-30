По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори

Опять увеличивают количество дармоедов.
Дешевле субсидии платить, чем вот это.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:39
Опять увеличивают количество дармоедов.
Дешевле субсидии платить, чем вот это.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:42
Рабы должны доказывать, а они не должны объяснять откуда у них миллионы?
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:45
Ой я вас умоляю они будут ходить ....они уже три года пугают этим детей
Узбагойтесь никто никудой ходить не будет
Берут на понт
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:52
Для начала пусть наши реворматоры включат в непрожиточный минимум,а соответственно,и в минимальную пенсию коммунальные услуги,сейчас они туда не входят,если кто-то не в курсе.И увеличат минимальные пенсии на величину субсидии,и субсидию платить не надо.Все равно,это как переложить деньги из одного кармана в другой.И на инфляцию это не повлияет,всё уйдёт за квартиру.Ну вот почему так не сделать?Не выгодно?Лучше сразу в карман олигархам?Это было бы даже лучше монетизации,но нет...
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