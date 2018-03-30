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По квартирах українців-субсидіантів
почнуть ходити ревізори

По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:39

Опять увеличивают количество дармоедов.
Дешевле субсидии платить, чем вот это.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:42

  freeze написав:
  Obval_Defoltovich написав:Никто ходить не будет. Не имеют право! В противном случае, надо вносить изменения в законодательство.


Но тут дело такое - хочешь получать субсидии, покажи, что у тебя квартира не оборудована тремя метровыми телевизорами и четырехкамерным холодильником.
Не хочешь получать субсидии - не пускай никого, имеешь полное право не пускать.

Во многих странах получатели помощи от государства должны показывать и доказывать, что они бедны как церковные мыши.



Рабы должны доказывать, а они не должны объяснять откуда у них миллионы?
111111111
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:45

Ой я вас умоляю они будут ходить ....они уже три года пугают этим детей
Узбагойтесь никто никудой ходить не будет
Берут на понт
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:52

Для начала пусть наши реворматоры включат в непрожиточный минимум,а соответственно,и в минимальную пенсию коммунальные услуги,сейчас они туда не входят,если кто-то не в курсе.И увеличат минимальные пенсии на величину субсидии,и субсидию платить не надо.Все равно,это как переложить деньги из одного кармана в другой.И на инфляцию это не повлияет,всё уйдёт за квартиру.Ну вот почему так не сделать?Не выгодно?Лучше сразу в карман олигархам?Это было бы даже лучше монетизации,но нет...
Scotch
 
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