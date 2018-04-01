|
|
|
По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:39
Опять увеличивают количество дармоедов.
Дешевле субсидии платить, чем вот это.
-
Juna
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 27.10.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:45
Ой я вас умоляю они будут ходить ....они уже три года пугают этим детей
Узбагойтесь никто никудой ходить не будет
Берут на понт
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 6933
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:52
Для начала пусть наши реворматоры включат в непрожиточный минимум,а соответственно,и в минимальную пенсию коммунальные услуги,сейчас они туда не входят,если кто-то не в курсе.И увеличат минимальные пенсии на величину субсидии,и субсидию платить не надо.Все равно,это как переложить деньги из одного кармана в другой.И на инфляцию это не повлияет,всё уйдёт за квартиру.Ну вот почему так не сделать?Не выгодно?Лучше сразу в карман олигархам?Это было бы даже лучше монетизации,но нет...
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:46
Scotch написав:
Для начала пусть наши реворматоры включат в непрожиточный минимум,а соответственно,и в минимальную пенсию коммунальные услуги,сейчас они туда не входят,если кто-то не в курсе.И увеличат минимальные пенсии на величину субсидии,и субсидию платить не надо.Все равно,это как переложить деньги из одного кармана в другой.И на инфляцию это не повлияет,всё уйдёт за квартиру.Ну вот почему так не сделать?Не выгодно?Лучше сразу в карман олигархам?Это было бы даже лучше монетизации,но нет...
Если "Все равно,это как ..." и "И на инфляцию это не повлияет" -- в чем разница с текущей ситуацией? -- т.е. зачем этот движ затевать?
И как именно вы предлагаете "включать" комуналку? -- 100% от "средней по стране"? -- а если два пенсионера в одной квартире живут -- тоже 100%?
-- короче говоря: бред, а не "рацуха".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:20
_hunter написав: Scotch написав:
Для начала пусть наши реворматоры включат в непрожиточный минимум,а соответственно,и в минимальную пенсию коммунальные услуги,сейчас они туда не входят,если кто-то не в курсе.И увеличат минимальные пенсии на величину субсидии,и субсидию платить не надо.Все равно,это как переложить деньги из одного кармана в другой.И на инфляцию это не повлияет,всё уйдёт за квартиру.Ну вот почему так не сделать?Не выгодно?Лучше сразу в карман олигархам?Это было бы даже лучше монетизации,но нет...
Если "Все равно,это как ..." и "И на инфляцию это не повлияет" -- в чем разница с текущей ситуацией? -- т.е. зачем этот движ затевать?
И как именно вы предлагаете "включать" комуналку? -- 100% от "средней по стране"? -- а если два пенсионера в одной квартире живут -- тоже 100%?
-- короче говоря: бред, а не "рацуха".
Я объюсню,в чём разница.Это и будет по-сути,монетизация.Но...Субсидию можно отнять ,пенсию не отнимут.И когда по квартирам начнут ходить инспектора,у них будет чёткое задание-отнимать субсидии,зачем же они ещё?В конце-концов нарушен ряд законов и конституция.Вдуматься-в прожиточный минимум не включены коммунальные услуги.Это как вообще?Почему-то об этом мало пишут.
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 кві, 2018 19:03
Scotch написав: _hunter написав: Scotch написав:
Для начала пусть наши реворматоры включат в непрожиточный минимум,а соответственно,и в минимальную пенсию коммунальные услуги,сейчас они туда не входят,если кто-то не в курсе.И увеличат минимальные пенсии на величину субсидии,и субсидию платить не надо.Все равно,это как переложить деньги из одного кармана в другой.И на инфляцию это не повлияет,всё уйдёт за квартиру.Ну вот почему так не сделать?Не выгодно?Лучше сразу в карман олигархам?Это было бы даже лучше монетизации,но нет...
Если "Все равно,это как ..." и "И на инфляцию это не повлияет" -- в чем разница с текущей ситуацией? -- т.е. зачем этот движ затевать?
И как именно вы предлагаете "включать" комуналку? -- 100% от "средней по стране"? -- а если два пенсионера в одной квартире живут -- тоже 100%?
-- короче говоря: бред, а не "рацуха".
Я объюсню,в чём разница.Это и будет по-сути,монетизация.Но...Субсидию можно отнять ,пенсию не отнимут.И когда по квартирам начнут ходить инспектора,у них будет чёткое задание-отнимать субсидии,зачем же они ещё?В конце-концов нарушен ряд законов и конституция.Вдуматься-в прожиточный минимум не включены коммунальные услуги.Это как вообще?Почему-то об этом мало пишут.
Не нужно ничего "объюсню" -- вы, для начала, на те простые вопросы ответ дайте: как именно и какую именно (размер) комуналку предлагаете включать в пенсию?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|