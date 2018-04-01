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По квартирах українців-субсидіантів
почнуть ходити ревізори

По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревізори
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:39

Опять увеличивают количество дармоедов.
Дешевле субсидии платить, чем вот это.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:45

Ой я вас умоляю они будут ходить ....они уже три года пугают этим детей
Узбагойтесь никто никудой ходить не будет
Берут на понт
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:52

Для начала пусть наши реворматоры включат в непрожиточный минимум,а соответственно,и в минимальную пенсию коммунальные услуги,сейчас они туда не входят,если кто-то не в курсе.И увеличат минимальные пенсии на величину субсидии,и субсидию платить не надо.Все равно,это как переложить деньги из одного кармана в другой.И на инфляцию это не повлияет,всё уйдёт за квартиру.Ну вот почему так не сделать?Не выгодно?Лучше сразу в карман олигархам?Это было бы даже лучше монетизации,но нет...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:46

  Scotch написав:Для начала пусть наши реворматоры включат в непрожиточный минимум,а соответственно,и в минимальную пенсию коммунальные услуги,сейчас они туда не входят,если кто-то не в курсе.И увеличат минимальные пенсии на величину субсидии,и субсидию платить не надо.Все равно,это как переложить деньги из одного кармана в другой.И на инфляцию это не повлияет,всё уйдёт за квартиру.Ну вот почему так не сделать?Не выгодно?Лучше сразу в карман олигархам?Это было бы даже лучше монетизации,но нет...

Если "Все равно,это как ..." и "И на инфляцию это не повлияет" -- в чем разница с текущей ситуацией? -- т.е. зачем этот движ затевать?
И как именно вы предлагаете "включать" комуналку? -- 100% от "средней по стране"? -- а если два пенсионера в одной квартире живут -- тоже 100%?
-- короче говоря: бред, а не "рацуха".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:20

  _hunter написав:
  Scotch написав:Для начала пусть наши реворматоры включат в непрожиточный минимум,а соответственно,и в минимальную пенсию коммунальные услуги,сейчас они туда не входят,если кто-то не в курсе.И увеличат минимальные пенсии на величину субсидии,и субсидию платить не надо.Все равно,это как переложить деньги из одного кармана в другой.И на инфляцию это не повлияет,всё уйдёт за квартиру.Ну вот почему так не сделать?Не выгодно?Лучше сразу в карман олигархам?Это было бы даже лучше монетизации,но нет...

Если "Все равно,это как ..." и "И на инфляцию это не повлияет" -- в чем разница с текущей ситуацией? -- т.е. зачем этот движ затевать?
И как именно вы предлагаете "включать" комуналку? -- 100% от "средней по стране"? -- а если два пенсионера в одной квартире живут -- тоже 100%?
-- короче говоря: бред, а не "рацуха".


Я объюсню,в чём разница.Это и будет по-сути,монетизация.Но...Субсидию можно отнять ,пенсию не отнимут.И когда по квартирам начнут ходить инспектора,у них будет чёткое задание-отнимать субсидии,зачем же они ещё?В конце-концов нарушен ряд законов и конституция.Вдуматься-в прожиточный минимум не включены коммунальные услуги.Это как вообще?Почему-то об этом мало пишут. :evil:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:03

  Scotch написав:
  _hunter написав:
  Scotch написав:Для начала пусть наши реворматоры включат в непрожиточный минимум,а соответственно,и в минимальную пенсию коммунальные услуги,сейчас они туда не входят,если кто-то не в курсе.И увеличат минимальные пенсии на величину субсидии,и субсидию платить не надо.Все равно,это как переложить деньги из одного кармана в другой.И на инфляцию это не повлияет,всё уйдёт за квартиру.Ну вот почему так не сделать?Не выгодно?Лучше сразу в карман олигархам?Это было бы даже лучше монетизации,но нет...

Если "Все равно,это как ..." и "И на инфляцию это не повлияет" -- в чем разница с текущей ситуацией? -- т.е. зачем этот движ затевать?
И как именно вы предлагаете "включать" комуналку? -- 100% от "средней по стране"? -- а если два пенсионера в одной квартире живут -- тоже 100%?
-- короче говоря: бред, а не "рацуха".


Я объюсню,в чём разница.Это и будет по-сути,монетизация.Но...Субсидию можно отнять ,пенсию не отнимут.И когда по квартирам начнут ходить инспектора,у них будет чёткое задание-отнимать субсидии,зачем же они ещё?В конце-концов нарушен ряд законов и конституция.Вдуматься-в прожиточный минимум не включены коммунальные услуги.Это как вообще?Почему-то об этом мало пишут. :evil:

Не нужно ничего "объюсню" -- вы, для начала, на те простые вопросы ответ дайте: как именно и какую именно (размер) комуналку предлагаете включать в пенсию?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:07

  _hunter написав:
  Scotch написав:Я объюсню,в чём разница.Это и будет по-сути,монетизация.Но...Субсидию можно отнять ,пенсию не отнимут.И когда по квартирам начнут ходить инспектора,у них будет чёткое задание-отнимать субсидии,зачем же они ещё?В конце-концов нарушен ряд законов и конституция.Вдуматься-в прожиточный минимум не включены коммунальные услуги.Это как вообще?Почему-то об этом мало пишут. :evil:

Не нужно ничего "объюсню" -- вы, для начала, на те простые вопросы ответ дайте: как именно и какую именно (размер) комуналку предлагаете включать в пенсию?


Чтобы не ломать голову, как включать? Лучше не включать.
Зачем рубить себе профит? Это по-новому.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:53

  ruvex написав:
  _hunter написав:
  Scotch написав:Я объюсню,в чём разница.Это и будет по-сути,монетизация.Но...Субсидию можно отнять ,пенсию не отнимут.И когда по квартирам начнут ходить инспектора,у них будет чёткое задание-отнимать субсидии,зачем же они ещё?В конце-концов нарушен ряд законов и конституция.Вдуматься-в прожиточный минимум не включены коммунальные услуги.Это как вообще?Почему-то об этом мало пишут. :evil:

Не нужно ничего "объюсню" -- вы, для начала, на те простые вопросы ответ дайте: как именно и какую именно (размер) комуналку предлагаете включать в пенсию?


Чтобы не ломать голову, как включать? Лучше не включать.
Зачем рубить себе профит? Это по-новому.

Я правильно понял? -- у вас есть простой "рецепт" как это сделать? -- который не будет ни дискриминировать живущих в селах пенсионеров, ни "переплачивать" живущим в районах-гетто? И этот способ ни будет требовать ежеквартального пересмотра бюджета -- при росте комуналки?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:04

Re: По квартирах українців-субсидіантів почнуть ходити ревіз

  Scotch написав:Субсидию можно отнять ,пенсию не отнимут.И когда по квартирам начнут ходить инспектора,у них будет чёткое задание-отнимать субсидии,зачем же они ещё?

Как страшно жить.
  Scotch написав:В конце-концов нарушен ряд законов и конституция.Вдуматься-в прожиточный минимум не включены коммунальные услуги.Это как вообще

Напомните, где там в Конституции что-то пишется о прожиточном и тем более о коммуналке
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Faceless
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