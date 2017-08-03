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У претендентів на американську
візу вимагатимуть...

У претендентів на американську візу вимагатимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:54

У претендентів на американську візу вимагатимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Державний департамент США проситиме від всіх претендентів на американську візу, вказувати їхні імена в соціальних мережах.

Дивися повний текст У претендентів на американську візу вимагатимуть посилання на профілі в соцмережах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:55

А если нет профиля в соцсети ? Вот финансы и еще пару форумов и все ...
civ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:15

  civ написав:А если нет профиля в соцсети ? Вот финансы и еще пару форумов и все ...

подозрительная пассивность... отказать! )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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