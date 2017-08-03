Державний департамент США проситиме від всіх претендентів на американську візу, вказувати їхні імена в соціальних мережах.
Дивися повний текст У претендентів на американську візу вимагатимуть посилання на профілі в соцмережах.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:54
У претендентів на американську візу вимагатимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У претендентів на американську візу вимагатимуть посилання на профілі в соцмережах.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:55
А если нет профиля в соцсети ? Вот финансы и еще пару форумов и все ...
Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:15
подозрительная пассивность... отказать! )
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