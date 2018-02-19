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Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:13
Пропонуємо до обговорення:
У Росії на космодромі Плесецьк в Архангельській області пройшли випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети важкого класу РС-28 "Сармат".
Дивися повний текст Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат" (відео)
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:14
А проверяли как она надувается и сдувается? Воздух не травит?
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greghim
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