У Росії на космодромі Плесецьк в Архангельській області пройшли випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети важкого класу РС-28 "Сармат".
Дивися повний текст Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат" (відео).
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:13
Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...
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Дивися повний текст Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат" (відео).
Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:05
И кто в это поверит? Монтаж. Да и мост, пока сам не пощупаю-не поверю. А я туда не поеду.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:37
не хочется быть предубежденным, но по-моему картинка липовая (то ли качество видео такое, то ли дым нарисованный)
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