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Росія випробувала міжконтинентальну
балістичну ракету...

Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:13

Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...

Пропонуємо до обговорення:
У Росії на космодромі Плесецьк в Архангельській області пройшли випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети важкого класу РС-28 "Сармат".

Дивися повний текст Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат" (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:14

А проверяли как она надувается и сдувается? Воздух не травит?
greghim
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:05

И кто в это поверит? Монтаж. Да и мост, пока сам не пощупаю-не поверю. А я туда не поеду.
серенький
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:37

не хочется быть предубежденным, но по-моему картинка липовая (то ли качество видео такое, то ли дым нарисованный)
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:48

  серенький написав:И кто в это поверит? Монтаж. Да и мост, пока сам не пощупаю-не поверю. А я туда не поеду.


Отлично! Пока ракета в лоб не попадет -- не поверю
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:07

Зачем на этом ресурсе постят такие новости? Больше не о чем?
Подолянин
 
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