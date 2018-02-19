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Росія випробувала міжконтинентальну
балістичну ракету...

Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:13

Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...

Пропонуємо до обговорення:
У Росії на космодромі Плесецьк в Архангельській області пройшли випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети важкого класу РС-28 "Сармат".

Дивися повний текст Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат" (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:14

А проверяли как она надувается и сдувается? Воздух не травит?
greghim
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:05

И кто в это поверит? Монтаж. Да и мост, пока сам не пощупаю-не поверю. А я туда не поеду.
серенький
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:37

не хочется быть предубежденным, но по-моему картинка липовая (то ли качество видео такое, то ли дым нарисованный)
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:48

  серенький написав:И кто в это поверит? Монтаж. Да и мост, пока сам не пощупаю-не поверю. А я туда не поеду.


Отлично! Пока ракета в лоб не попадет -- не поверю
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titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:07

Зачем на этом ресурсе постят такие новости? Больше не о чем?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:27

А че так, только 22 секунды и только одним крупным планом? Куда то оно улетело или там же упало как тут? https://www.youtube.com/watch?v=zdOgBMcl4TA :mrgreen:

Помнится в космос запускали ракету «Союз» с Восточного, так там тоже такая красивая картинка была, намного красивее https://www.youtube.com/watch?v=Gto8ehx2tJE

Неудачно, как потом оказалось она запустилась - перепутали космодромы. Бывает :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 22:11

"заявил о мгновенном ядерный удар"??? Закусывайте ребята, не надо так сильно за Россию радоваться : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:54

"в конце 2017 состоялся успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой"
Вот теперь мы знаем откуда в России было сильное радиоактивное загрязнение )))
https://korrespondent.net/world/3908800 ... hriaznenye
Чем больше Путин будет испытывать свое оружие - тем быстрее решится вопрос перенаселения России.

ЗЫ: в данном видео ракета-болванка, это испытания минометного старта. по раскраске это видно. она просто отлетела на безопасное для падения расстояние ))) там же топливо токсичное!
myshapiton
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