У Росії на космодромі Плесецьк в Архангельській області пройшли випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети важкого класу РС-28 "Сармат".
Дивися повний текст Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат" (відео).
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:13
Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат" (відео).
Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:05
И кто в это поверит? Монтаж. Да и мост, пока сам не пощупаю-не поверю. А я туда не поеду.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:37
не хочется быть предубежденным, но по-моему картинка липовая (то ли качество видео такое, то ли дым нарисованный)
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:48
Отлично! Пока ракета в лоб не попадет -- не поверю
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:27
А че так, только 22 секунды и только одним крупным планом? Куда то оно улетело или там же упало как тут?
Помнится в космос запускали ракету «Союз» с Восточного, так там тоже такая красивая картинка была, намного красивее
Неудачно, как потом оказалось она запустилась - перепутали космодромы. Бывает
Додано: Суб 31 бер, 2018 22:11
"заявил о мгновенном ядерный удар"??? Закусывайте ребята, не надо так сильно за Россию радоваться : )
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:54
"в конце 2017 состоялся успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой"
Вот теперь мы знаем откуда в России было сильное радиоактивное загрязнение )))
Чем больше Путин будет испытывать свое оружие - тем быстрее решится вопрос перенаселения России.
ЗЫ: в данном видео ракета-болванка, это испытания минометного старта. по раскраске это видно. она просто отлетела на безопасное для падения расстояние ))) там же топливо токсичное!
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