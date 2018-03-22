Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...
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ЗЫ: в данном видео ракета-болванка, это испытания минометного старта. по раскраске это видно. она просто отлетела на безопасное для падения расстояние ))) там же топливо токсичное!
Вы абсолютно правы - пока это бросковые испытания. Однако уже года через 3 РФ поставит на боевое дежурство этот Сармат с дальностью 18 тыс. км, стартовой массой 200 т и полезной нагрузкой в 10 т, которая полностью заменит устаревшие РС-36М от Южмаша.
Во-первых, как гласит украинская народная мудрость "не говори гоп, пока не перепрыгнешь"
В 2014-2015 г.г. работы по освоению серийного производства продолжались, но, по состоянию на март 2016 г., отмечалось, что освоение производства ЖРД "изделие 99" для МБР отстает от намеченных сроков в связи с новизной продукции (источник 2).
Во-вторых, Путин в своем выступлении говорил, что "это не блеф, все показанные образцы действующие" По такой логике в Украине уже действующие крылатые ракеты, баллистическая Гром и корвет Владимир Великий
Кстати, слышал, что поляки купили 500 комплектов украинской динамической защиты для своих танков, а турки будут оборудовать свои танки украинской активной защитой "Заслон"?
Еще с индусами будем турбины корабельные делать... которые раньше продавались им под видом российских
Я думаю, что Путину памятник поставят за восстановление украинской оборонки.
Во-вторых, Путин в своем выступлении говорил, что "это не блеф, все показанные образцы действующие" По такой логике в Украине уже действующие крылатые ракеты, баллистическая Гром и корвет Владимир Великий Кстати, слышал, что поляки купили 500 комплектов украинской динамической защиты для своих танков, а турки будут оборудовать свои танки украинской активной защитой "Заслон"? Еще с индусами будем турбины корабельные делать... которые раньше продавались им под видом российских Я думаю, что Путину памятник поставят за восстановление украинской оборонки
Много букв. За последние 10 лет РФ увеличила производство новых вооружений примерно на порядок (достаточно вспомнить, что в 2007-8-ом годах производилось по 1-му боевому самолету). Украина, ведущая войну 4-ый год подряд, даже не смогла освоить серийное производство патронов и орудийных выстрелов, т.е. не восстановила технологий, которые промышленность Российской империи за 2 года развернула 103 года назад.
Волгарь написав:Много букв. За последние 10 лет РФ увеличила производство новых вооружений примерно на порядок
Да-да, в строю появились танки "Армата" и истребители 5-го поколения, 40-летний образец автомата Калашникова заменили на современный, построили обещанные авианосные группы... и прочие нереализованные фантазии.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...