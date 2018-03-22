Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...

Додано: Вів 17 кві, 2018 15:49

Волгарь написав: ЗЫ: в данном видео ракета-болванка, это испытания минометного старта. по раскраске это видно. она просто отлетела на безопасное для падения расстояние ))) там же топливо токсичное!

Вы абсолютно правы - пока это бросковые испытания. Однако уже года через 3 РФ поставит на боевое дежурство этот Сармат с дальностью 18 тыс. км, стартовой массой 200 т и полезной нагрузкой в 10 т, которая полностью заменит устаревшие РС-36М от Южмаша. Вы абсолютно правы - пока это бросковые испытания. Однако уже года через 3 РФ поставит на боевое дежурство этот Сармат с дальностью 18 тыс. км, стартовой массой 200 т и полезной нагрузкой в 10 т, которая полностью заменит устаревшие РС-36М от Южмаша.

В 2014-2015 г.г. работы по освоению серийного производства продолжались, но, по состоянию на март 2016 г., отмечалось, что освоение производства ЖРД "изделие 99" для МБР отстает от намеченных сроков в связи с новизной продукции (источник 2).

Во-первых, как гласит украинская народная мудрость "не говори гоп, пока не перепрыгнешь"Во-вторых, Путин в своем выступлении говорил, что "это не блеф, все показанные образцы действующие"По такой логике в Украине уже действующие крылатые ракеты, баллистическая Гром и корвет Владимир ВеликийКстати, слышал, что поляки купили 500 комплектов украинской динамической защиты для своих танков, а турки будут оборудовать свои танки украинской активной защитой "Заслон"?Еще с индусами будем турбины корабельные делать... которые раньше продавались им под видом российскихЯ думаю, что Путину памятник поставят за восстановление украинской оборонки.