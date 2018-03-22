Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...
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ЗЫ: в данном видео ракета-болванка, это испытания минометного старта. по раскраске это видно. она просто отлетела на безопасное для падения расстояние ))) там же топливо токсичное!
Вы абсолютно правы - пока это бросковые испытания. Однако уже года через 3 РФ поставит на боевое дежурство этот Сармат с дальностью 18 тыс. км, стартовой массой 200 т и полезной нагрузкой в 10 т, которая полностью заменит устаревшие РС-36М от Южмаша.
Во-первых, как гласит украинская народная мудрость "не говори гоп, пока не перепрыгнешь"
В 2014-2015 г.г. работы по освоению серийного производства продолжались, но, по состоянию на март 2016 г., отмечалось, что освоение производства ЖРД "изделие 99" для МБР отстает от намеченных сроков в связи с новизной продукции (источник 2).
Во-вторых, Путин в своем выступлении говорил, что "это не блеф, все показанные образцы действующие" По такой логике в Украине уже действующие крылатые ракеты, баллистическая Гром и корвет Владимир Великий
Кстати, слышал, что поляки купили 500 комплектов украинской динамической защиты для своих танков, а турки будут оборудовать свои танки украинской активной защитой "Заслон"?
Еще с индусами будем турбины корабельные делать... которые раньше продавались им под видом российских
Я думаю, что Путину памятник поставят за восстановление украинской оборонки.
Во-вторых, Путин в своем выступлении говорил, что "это не блеф, все показанные образцы действующие" По такой логике в Украине уже действующие крылатые ракеты, баллистическая Гром и корвет Владимир Великий Кстати, слышал, что поляки купили 500 комплектов украинской динамической защиты для своих танков, а турки будут оборудовать свои танки украинской активной защитой "Заслон"? Еще с индусами будем турбины корабельные делать... которые раньше продавались им под видом российских Я думаю, что Путину памятник поставят за восстановление украинской оборонки
Много букв. За последние 10 лет РФ увеличила производство новых вооружений примерно на порядок (достаточно вспомнить, что в 2007-8-ом годах производилось по 1-му боевому самолету). Украина, ведущая войну 4-ый год подряд, даже не смогла освоить серийное производство патронов и орудийных выстрелов, т.е. не восстановила технологий, которые промышленность Российской империи за 2 года развернула 103 года назад.
Волгарь написав:Много букв. За последние 10 лет РФ увеличила производство новых вооружений примерно на порядок
Да-да, в строю появились танки "Армата" и истребители 5-го поколения, 40-летний образец автомата Калашникова заменили на современный, построили обещанные авианосные группы... и прочие нереализованные фантазии.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
myshapiton написав:Волгарь Патронов Украине еще хватит на 5 лет минимум. На западном рубеже СССР хранились запасы на Третью мировую, если ты не в курсе.
Нынешняя власть сделала все правильно: сначала отремонтировала старые образцы (что относительно быстро) и потом взялась за создание новых образцов, которые превосходят российские.
Например, Ольха позволяет помножить на ноль всю российскую артиллерию. Нафига вообще тогда производить снаряды?
Сейчас крылатую ракету Коршун сделают наземного, морского и воздушного старта. Зачем крейсера лепить?
Баллистическая ракета Гром с дальностью 500 км (до 1500 в теории) будет иметь заряд на уровне чуть меньшем ядерного заряда (минимально возможного).
Так что, все делается правильно.
После таких заяв непонятно почему до сих пор ВСУ УКраины до сих пор топчется на тех же позициях в Донбассе и даже не мечтает о Крыме. Или это все в "разработках" и результат будет лет через ...надцать?
myshapiton написав:Волгарь Патронов Украине еще хватит на 5 лет минимум. На западном рубеже СССР хранились запасы на Третью мировую, если ты не в курсе.
Нынешняя власть сделала все правильно: сначала отремонтировала старые образцы (что относительно быстро) и потом взялась за создание новых образцов, которые превосходят российские.
Например, Ольха позволяет помножить на ноль всю российскую артиллерию. Нафига вообще тогда производить снаряды?
Сейчас крылатую ракету Коршун сделают наземного, морского и воздушного старта. Зачем крейсера лепить?
Баллистическая ракета Гром с дальностью 500 км (до 1500 в теории) будет иметь заряд на уровне чуть меньшем ядерного заряда (минимально возможного).
Так что, все делается правильно.
После таких заяв непонятно почему до сих пор ВСУ УКраины до сих пор топчется на тех же позициях в Донбассе и даже не мечтает о Крыме. Или это все в "разработках" и результат будет лет через ...надцать?
На этом можно было бы и закончить - ПРОТОТИПЫ на стадии НИОКР ВЫ называете оружием. Но я спрошу проще - назовите образцы вооружения, разработанные на Украине с нуля, которые серийно выпускаются в количестве более 10 шт./год
На этом можно было бы и закончить - ПРОТОТИПЫ на стадии НИОКР ВЫ называете оружием. Но я спрошу проще - назовите образцы вооружения, разработанные на Украине с нуля, которые серийно выпускаются в количестве более 10 шт./год
Вся совковая электроника в старых железяках заменяется на более эффективную современную. Остаются только железяки старые. Это новая разработка или старая?