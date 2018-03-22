RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Росія випробувала міжконтинентальну
балістичну ракету...

Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:49

  Волгарь написав:
ЗЫ: в данном видео ракета-болванка, это испытания минометного старта. по раскраске это видно. она просто отлетела на безопасное для падения расстояние ))) там же топливо токсичное!

Вы абсолютно правы - пока это бросковые испытания. Однако уже года через 3 РФ поставит на боевое дежурство этот Сармат с дальностью 18 тыс. км, стартовой массой 200 т и полезной нагрузкой в 10 т, которая полностью заменит устаревшие РС-36М от Южмаша.

Во-первых, как гласит украинская народная мудрость "не говори гоп, пока не перепрыгнешь"
В 2014-2015 г.г. работы по освоению серийного производства продолжались, но, по состоянию на март 2016 г., отмечалось, что освоение производства ЖРД "изделие 99" для МБР отстает от намеченных сроков в связи с новизной продукции (источник 2).

Во-вторых, Путин в своем выступлении говорил, что "это не блеф, все показанные образцы действующие" :lol:
По такой логике в Украине уже действующие крылатые ракеты, баллистическая Гром и корвет Владимир Великий :mrgreen:

Кстати, слышал, что поляки купили 500 комплектов украинской динамической защиты для своих танков, а турки будут оборудовать свои танки украинской активной защитой "Заслон"?

Еще с индусами будем турбины корабельные делать... которые раньше продавались им под видом российских :lol:

Я думаю, что Путину памятник поставят за восстановление украинской оборонки. :D
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:06

Во-вторых, Путин в своем выступлении говорил, что "это не блеф, все показанные образцы действующие" :lol:
По такой логике в Украине уже действующие крылатые ракеты, баллистическая Гром и корвет Владимир Великий :mrgreen:
Кстати, слышал, что поляки купили 500 комплектов украинской динамической защиты для своих танков, а турки будут оборудовать свои танки украинской активной защитой "Заслон"?
Еще с индусами будем турбины корабельные делать... которые раньше продавались им под видом российских :lol:
Я думаю, что Путину памятник поставят за восстановление украинской оборонки

Много букв. За последние 10 лет РФ увеличила производство новых вооружений примерно на порядок (достаточно вспомнить, что в 2007-8-ом годах производилось по 1-му боевому самолету). Украина, ведущая войну 4-ый год подряд, даже не смогла освоить серийное производство патронов и орудийных выстрелов, т.е. не восстановила технологий, которые промышленность Российской империи за 2 года развернула 103 года назад.
Волгарь
 
Повідомлень: 4763
З нами з: 12.10.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:44

  Волгарь написав:Много букв. За последние 10 лет РФ увеличила производство новых вооружений примерно на порядок


Да-да, в строю появились танки "Армата" и истребители 5-го поколения, 40-летний образец автомата Калашникова заменили на современный, построили обещанные авианосные группы... и прочие нереализованные фантазии. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1808
З нами з: 07.04.17
Подякував: 135 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:17

Волгарь Патронов Украине еще хватит на 5 лет минимум. На западном рубеже СССР хранились запасы на Третью мировую, если ты не в курсе.

Нынешняя власть сделала все правильно: сначала отремонтировала старые образцы (что относительно быстро) и потом взялась за создание новых образцов, которые превосходят российские.

Например, Ольха позволяет помножить на ноль всю российскую артиллерию. Нафига вообще тогда производить снаряды?

Сейчас крылатую ракету Коршун сделают наземного, морского и воздушного старта. Зачем крейсера лепить?

Баллистическая ракета Гром с дальностью 500 км (до 1500 в теории) будет иметь заряд на уровне чуть меньшем ядерного заряда (минимально возможного).

Так что, все делается правильно.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 05:23

  myshapiton написав:Волгарь Патронов Украине еще хватит на 5 лет минимум. На западном рубеже СССР хранились запасы на Третью мировую, если ты не в курсе.

Нынешняя власть сделала все правильно: сначала отремонтировала старые образцы (что относительно быстро) и потом взялась за создание новых образцов, которые превосходят российские.

Например, Ольха позволяет помножить на ноль всю российскую артиллерию. Нафига вообще тогда производить снаряды?

Сейчас крылатую ракету Коршун сделают наземного, морского и воздушного старта. Зачем крейсера лепить?

Баллистическая ракета Гром с дальностью 500 км (до 1500 в теории) будет иметь заряд на уровне чуть меньшем ядерного заряда (минимально возможного).

Так что, все делается правильно.


После таких заяв непонятно почему до сих пор ВСУ УКраины до сих пор топчется на тех же позициях в Донбассе и даже не мечтает о Крыме. Или это все в "разработках" и результат будет лет через ...надцать?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4728
З нами з: 16.08.09
Подякував: 93 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:01

  slavek написав:
  myshapiton написав:Волгарь Патронов Украине еще хватит на 5 лет минимум. На западном рубеже СССР хранились запасы на Третью мировую, если ты не в курсе.

Нынешняя власть сделала все правильно: сначала отремонтировала старые образцы (что относительно быстро) и потом взялась за создание новых образцов, которые превосходят российские.

Например, Ольха позволяет помножить на ноль всю российскую артиллерию. Нафига вообще тогда производить снаряды?

Сейчас крылатую ракету Коршун сделают наземного, морского и воздушного старта. Зачем крейсера лепить?

Баллистическая ракета Гром с дальностью 500 км (до 1500 в теории) будет иметь заряд на уровне чуть меньшем ядерного заряда (минимально возможного).

Так что, все делается правильно.


После таких заяв непонятно почему до сих пор ВСУ УКраины до сих пор топчется на тех же позициях в Донбассе и даже не мечтает о Крыме. Или это все в "разработках" и результат будет лет через ...надцать?

Из окопа пишешь или из-за поребрика?
Vint
 
Повідомлень: 706
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:04

Например, Ольха

На этом можно было бы и закончить - ПРОТОТИПЫ на стадии НИОКР ВЫ называете оружием.
Но я спрошу проще - назовите образцы вооружения, разработанные на Украине с нуля, которые серийно выпускаются в количестве более 10 шт./год
Волгарь
 
Повідомлень: 4763
З нами з: 12.10.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:39

  Волгарь написав:
Например, Ольха

На этом можно было бы и закончить - ПРОТОТИПЫ на стадии НИОКР ВЫ называете оружием.
Но я спрошу проще - назовите образцы вооружения, разработанные на Украине с нуля, которые серийно выпускаются в количестве более 10 шт./год

Вся совковая электроника в старых железяках заменяется на более эффективную современную. Остаются только железяки старые. Это новая разработка или старая?

А на России много нового разработали?
Vint
 
Повідомлень: 706
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:03

  Vint написав:Из окопа пишешь или из-за поребрика?


Из центра Киева.
Тебе никогда не говорили, что тебе лучше молчать, чем говорить?
Умнее будешь казаться
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4728
З нами з: 16.08.09
Подякував: 93 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:04

  slavek написав:
  Vint написав:Из окопа пишешь или из-за поребрика?


Из центра Киева.
Тебе никогда не говорили, что тебе лучше молчать, чем говорить?
Умнее будешь казаться

Так одевай кирзачи и едь освобождай, если такой умный!
Vint
 
Повідомлень: 706
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Росія почала блокувати IP-адреси Amazon і Google 1, 2
R2 » Вів 17 кві, 2018 10:57
13 610
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 09:18
freeze
Росія пообіцяла ЄС зберегти транзит газу через Україну 1, 2
R2 » Чет 12 кві, 2018 11:12
13 760
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 11:06
сова
Чому Росія не може пустити газ в обхід України: експерт...
R2 » Чет 22 бер, 2018 10:27
1 174
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 10:52
lapay
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55685)
18.04.2018 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.