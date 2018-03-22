Освобождение Донбасса и Крыма - удел таких патриотов как ты поющих дифирамбы украинскому оружию. А мне они без надобности
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Додано: Сер 18 кві, 2018 13:09
Освобождение Донбасса и Крыма - удел таких патриотов как ты поющих дифирамбы украинскому оружию. А мне они без надобности
Востаннє редагувалось slavek в Сер 18 кві, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
back in USSR
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:11
Одна территория разрушена, в другой люди ненавидят Украину
back in USSR
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18
Re: Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...
Вообще-то обсуждается статья о том как круто на рашке.
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