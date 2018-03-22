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Росія випробувала міжконтинентальну
балістичну ракету...

Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:09

  Vint написав:Так одевай кирзачи и едь освобождай, если такой умный!

Освобождение Донбасса и Крыма - удел таких патриотов как ты поющих дифирамбы украинскому оружию. А мне они без надобности
Востаннє редагувалось slavek в Сер 18 кві, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:11

Одна территория разрушена, в другой люди ненавидят Украину
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18

Re: Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету...

Вообще-то обсуждается статья о том как круто на рашке.
Vint
 
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