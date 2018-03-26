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В "Нафтогазі" озвучили
суму збитків від запуску...

В "Нафтогазі" озвучили суму збитків від запуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:29

В "Нафтогазі" озвучили суму збитків від запуску...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст В "Нафтогазі" озвучили суму збитків від запуску Північного потоку-2.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:29

Жах і цуцванг
makishin60
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:36

  makishin60 написав:Жах і цуцванг

Жах и мат!
А вообще есть когнитивный диссонанс. С одной стороны керманычи рвут экономические связи, запрещают российские компании, товары, остро высказываются по телевизору про остаточно прощавай немытая, а с другой стороны борются за российский транзит.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:31

Re: В "Нафтогазі" озвучили суму збитків від запуску...

  ребе Нок написав:Жах и мат!
А вообще есть когнитивный диссонанс. С одной стороны керманычи рвут экономические связи, запрещают российские компании, товары, остро высказываются по телевизору про остаточно прощавай немытая, а с другой стороны борются за российский транзит.

За імпорт ми платимо валюту, а за транзит нам платять.
Не буде транзиту - будемо платити більше за газ, менше розмір пенсій. Ватани будуть стрибати від радості. За що боролись, на те і напоролись. ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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