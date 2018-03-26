Про це в ефірі одного з телеканалів заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст В "Нафтогазі" озвучили суму збитків від запуску Північного потоку-2.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:29
В "Нафтогазі" озвучили суму збитків від запуску...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В "Нафтогазі" озвучили суму збитків від запуску Північного потоку-2.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:36
Жах и мат!
А вообще есть когнитивный диссонанс. С одной стороны керманычи рвут экономические связи, запрещают российские компании, товары, остро высказываются по телевизору про остаточно прощавай немытая, а с другой стороны борются за российский транзит.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:31
Re: В "Нафтогазі" озвучили суму збитків від запуску...
За імпорт ми платимо валюту, а за транзит нам платять.
Не буде транзиту - будемо платити більше за газ, менше розмір пенсій. Ватани будуть стрибати від радості. За що боролись, на те і напоролись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:37
Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:48
Re: В "Нафтогазі" озвучили суму збитків від запуску...
Пропустив момент, коли Ганси стали янки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:10
lapay я понимаю что там заработок, если уж такая ситуация то нельзя тут играю а тут нет. Сколько убитых и горя от этой войны а барыга на коленях выпрашивает гешефтик. Да деньги потеряем, но имейте ж достоинство, давно пора самим было отключить эту трубу.
ДС мне друг, но истина дороже
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